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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRAH ÖZCAN

Emrah Özcan

Yenilik Partisi
Emrah Özcan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı