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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVİM YEŞİM MAĞDEN

Sevim Yeşim Mağden

Yenilik Partisi
Sevim Yeşim Mağden
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı