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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DÜNDAR ERCAN

Dündar Ercan

Yenilik Partisi
Dündar Ercan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı