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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM VURAL

İbrahim Vural

Yenilik Partisi
İbrahim Vural
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı