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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AZİZ YALAVAÇ

Aziz Yalavaç

Yenilik Partisi
Aziz Yalavaç
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı