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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI URAL DEMİR

Ural Demir

Yenilik Partisi
Ural Demir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı