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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET BAKIR ÖZUÇAR

Mehmet Bakır Özuçar

Yenilik Partisi
Mehmet Bakır Özuçar
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı