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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL ASLANLI

İsmail Aslanlı

Yenilik Partisi
İsmail Aslanlı
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı