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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEYZULLAH YILDIZ

Feyzullah Yıldız

Yenilik Partisi
Feyzullah Yıldız
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı