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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERHAT ÇELİK

Ferhat Çelik

Yenilik Partisi
Ferhat Çelik
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı