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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİLAY ASLAN

Nilay Aslan

Yenilik Partisi
Nilay Aslan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı