Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERDİ KAYMAKÇI

Ferdi Kaymakçı

Yenilik Partisi
Ferdi Kaymakçı
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Niğde
Kaynak: Anadolu Ajansı