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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZHAN EMİR

Cengizhan Emir

Yenilik Partisi
Cengizhan Emir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı