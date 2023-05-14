-
Emirali Türkmen
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Selma Gürkan
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Ali Özkan
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Ruken Dilara Zaf
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Ercan Sadık İpekçi
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Sıla Altun
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Çağdaş Küpeli
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Zişan Kürüm Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Mehmet Akın Atauz
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Hatice Göz
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Bülent Kaya
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Erol Akkuş
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Ufuk Özel
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge