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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİMET POLAT KARABUĞA

Nimet Polat Karabuğa

Yeşil Sol Parti
Nimet Polat Karabuğa
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı