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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REYHAN YİĞİT

Reyhan Yiğit

Yeşil Sol Parti
Reyhan Yiğit
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı