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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHARREM ÖZÜNEL

Muharrem Özünel

Yeşil Sol Parti
Muharrem Özünel
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı