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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDAL AYDEMİR

Erdal Aydemir

Yeşil Sol Parti
Erdal Aydemir
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı