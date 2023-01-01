Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN

Aysima Mihriban Mehtap Arslan

Yeşil Sol Parti
Aysima Mihriban Mehtap Arslan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı