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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAHRAMAN ÇİÇEK

Kahraman Çiçek

Yeşil Sol Parti
Kahraman Çiçek
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı