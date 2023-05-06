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ISPARTA - YEŞİL SOL PARTİ

Yeşil Sol Parti
KISALTMA :Yeşil Sol Parti GENEL BAŞKAN :İBRAHİM AKIN - ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AKSU
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ATABEY
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EĞİRDİR
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GELENDOST
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GÖNEN
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KEÇİBORLU
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MERKEZ
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ŞARKİKARAAĞAÇ
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SENİRKENT
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SÜTÇÜLER
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ULUBORLU
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YALVAÇ
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YENİŞARBADEMLİ
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı