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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZLI TABAK

Nazlı Tabak

Yeşil Sol Parti
Nazlı Tabak
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı