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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDAL GÜZEL

Erdal Güzel

Yeşil Sol Parti
Erdal Güzel
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı