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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAYHAN YÜKSEL

Kayhan Yüksel

Yeşil Sol Parti
Kayhan Yüksel
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı