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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DAĞISTAN BUDAK

Dağıstan Budak

Yeşil Sol Parti
Dağıstan Budak
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı