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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEVLÜT TAŞDEMİRCİ

Mevlüt Taşdemirci

Yeşil Sol Parti
Mevlüt Taşdemirci
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı