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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEHRA VEZAN KARABULUT

Zehra Vezan Karabulut

Yeşil Sol Parti
Zehra Vezan Karabulut
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı