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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERİT ŞENYAŞAR

Ferit Şenyaşar

Yeşil Sol Parti
Ferit Şenyaşar
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı