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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SABAHAT ERDOĞAN SARITAŞ

Sabahat Erdoğan Sarıtaş

Yeşil Sol Parti
Sabahat Erdoğan Sarıtaş
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı