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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUNCAY TURANLI

Tuncay Turanlı

Yeşil Sol Parti
Tuncay Turanlı
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı