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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM AYDIN

Özlem Aydın

Yeşil Sol Parti
Özlem Aydın
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı