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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

Mehmet Zeki Salmanoğlu

Yeşil Sol Parti
Mehmet Zeki Salmanoğlu
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı