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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR

Güçlü Emre Özgür

Zafer Partisi
Güçlü Emre Özgür
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı