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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ ŞEHİRLİOĞLU

Mehmet Ali Şehirlioğlu

Zafer Partisi
Mehmet Ali Şehirlioğlu
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı