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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAYSUN SERİN

Taysun Serin

Zafer Partisi
Taysun Serin
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı