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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERKANT DOĞAN

Berkant Doğan

Zafer Partisi
Berkant Doğan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı