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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN SAVAŞIR

Süleyman Savaşır

Zafer Partisi
Süleyman Savaşır
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı