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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET AKİF EROL

Mehmet Akif Erol

Zafer Partisi
Mehmet Akif Erol
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı