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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİS CENK DOLU

Halis Cenk Dolu

Zafer Partisi
Halis Cenk Dolu
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı