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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN CİVCİK

Süleyman Civcik

Zafer Partisi
Süleyman Civcik
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı