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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL MERT

Kemal Mert

Zafer Partisi
Kemal Mert
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı