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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURAK AŞIKOĞLU

Burak Aşıkoğlu

Zafer Partisi
Burak Aşıkoğlu
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı