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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA MELİKE KARAASLAN YILMAZ

Fatma Melike Karaaslan Yılmaz

Zafer Partisi
Fatma Melike Karaaslan Yılmaz
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı