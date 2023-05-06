Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA AYDIN KUŞADASI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
22.875 oy %27.38
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
60.672 oy %72.62
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

100.883

Katılım Oranı

%83.41

Kullanılan Oy

84.145

Geçerli Oy

83.547

Geçersiz Oy

598

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
22.691 oy %26.26
59.730 oy %69.12

AYDIN KUŞADASI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 282
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 83.547
%99.29
Geçersiz Oy 598
%0.71
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
AYDIN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100
%50.86 11.317
%48.06 10.861
%49.14 10.936
%45.41 10.264
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%45.78 3.994
%42.89 3.817
%54.22 4.730
%50.21 4.469
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100
%46.69 16.267
%43.93 15.512
%53.31 18.570
%49.73 17.559
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100
%27.13 16.994
%26.09 16.788
%72.87 45.638
%70.11 45.105
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100
%38.49 75.483
%36.32 73.546
%61.51 120.615
%57.06 115.546
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100
%41.06 11.841
%39.46 11.687
%58.94 16.996
%55.86 16.543
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%49.04 17.213
%46.87 16.745
%50.96 17.884
%47.42 16.941
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100
%48.32 5.932
%45.69 5.689
%51.68 6.344
%47.76 5.946
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%62.38 4.744
%59 4.594
%37.62 2.861
%34.97 2.723
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100
%56.76 9.168
%54.34 8.852
%43.24 6.983
%41.08 6.692
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.97 12.174
%62 11.902
%35.03 6.565
%32.08 6.158
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100
%27.38 22.875
%26.26 22.691
%72.62 60.672
%69.12 59.730
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%47.84 8.919
%45.03 8.473
%52.16 9.725
%49.19 9.257
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%43.49 45.130
%41.05 44.064
%56.51 58.643
%51.64 55.424
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100
%36.41 29.124
%34.82 28.774
%63.59 50.875
%59.94 49.534
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%44.95 6.064
%42.45 5.846
%55.05 7.428
%51.34 7.071
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%52.2 4.470
%49.1 4.283
%47.8 4.094
%44.98 3.924
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 100,825 | Katılım Oranı: %86.61
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %69.1259,730 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %26.2622,691 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.173,604 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.45386 oy
%100
Seçmen Sayısı: 85,651 | Katılım Oranı: %87.1
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %61.5645,311 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %25.9219,076 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.295,363 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.683,442 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.35254 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.22162 oy
%100
Seçmen Sayısı: 76,946 | Katılım Oranı: %76.36
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %69.2740,210 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %24.5814,269 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.153,572 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı