Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA AYDIN NAZİLLİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
45.130 oy %43.49
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
58.643 oy %56.51
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

122.037

Katılım Oranı

%86.24

Kullanılan Oy

105.244

Geçerli Oy

103.773

Geçersiz Oy

1.471

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
44.064 oy %41.05
55.424 oy %51.64

AYDIN NAZİLLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 368
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 103.773
%98.6
Geçersiz Oy 1.471
%1.4
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
AYDIN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100
%50.86 11.317
%48.06 10.861
%49.14 10.936
%45.41 10.264
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%45.78 3.994
%42.89 3.817
%54.22 4.730
%50.21 4.469
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100
%46.69 16.267
%43.93 15.512
%53.31 18.570
%49.73 17.559
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100
%27.13 16.994
%26.09 16.788
%72.87 45.638
%70.11 45.105
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100
%38.49 75.483
%36.32 73.546
%61.51 120.615
%57.06 115.546
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100
%41.06 11.841
%39.46 11.687
%58.94 16.996
%55.86 16.543
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%49.04 17.213
%46.87 16.745
%50.96 17.884
%47.42 16.941
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100
%48.32 5.932
%45.69 5.689
%51.68 6.344
%47.76 5.946
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%62.38 4.744
%59 4.594
%37.62 2.861
%34.97 2.723
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100
%56.76 9.168
%54.34 8.852
%43.24 6.983
%41.08 6.692
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.97 12.174
%62 11.902
%35.03 6.565
%32.08 6.158
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100
%27.38 22.875
%26.26 22.691
%72.62 60.672
%69.12 59.730
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%47.84 8.919
%45.03 8.473
%52.16 9.725
%49.19 9.257
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%43.49 45.130
%41.05 44.064
%56.51 58.643
%51.64 55.424
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100
%36.41 29.124
%34.82 28.774
%63.59 50.875
%59.94 49.534
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%44.95 6.064
%42.45 5.846
%55.05 7.428
%51.34 7.071
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%52.2 4.470
%49.1 4.283
%47.8 4.094
%44.98 3.924
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 122,009 | Katılım Oranı: %89.91
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %51.6455,424 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.0544,064 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.526,999 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.79843 oy
%100
Seçmen Sayısı: 114,431 | Katılım Oranı: %89.17
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.8940,503 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %39.2938,918 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %14.1113,973 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.814,761 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6599 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.31310 oy
%100
Seçmen Sayısı: 108,810 | Katılım Oranı: %80.46
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %54.546,653 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.4933,805 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.015,145 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı