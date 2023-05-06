Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA BURSA BÜYÜKORHAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
5.471 oy %80.81
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.299 oy %19.19
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

7.837

Katılım Oranı

%88.87

Kullanılan Oy

6.965

Geçerli Oy

6.770

Geçersiz Oy

195

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.189 oy %76.39
1.250 oy %18.4

BURSA BÜYÜKORHAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 49
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 6.770
%97.2
Geçersiz Oy 195
%2.8
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURSA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%80.81 5.471
%76.39 5.189
%19.19 1.299
%18.4 1.250
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%49.29 38.969
%46.53 38.109
%50.71 40.087
%45.88 37.581
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100
%69.4 40.729
%65.2 39.714
%30.6 17.955
%26.69 16.259
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%70.48 3.183
%65.77 2.945
%29.52 1.333
%26.44 1.184
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
%69.15 126.035
%65.71 123.250
%30.85 56.236
%27.06 50.757
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100
%54.71 17.196
%51.49 16.657
%45.29 14.236
%41.64 13.469
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100
%50.63 28.562
%47.85 27.927
%49.37 27.849
%44.82 26.155
KELES
Açılan Sandık Oranı %100
%73.49 6.237
%69.49 5.968
%26.51 2.250
%24.08 2.068
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100
%58.77 28.151
%55.84 27.503
%41.23 19.749
%36.99 18.217
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.65 30.338
%37.45 29.447
%60.35 46.183
%55.63 43.746
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%54.64 39.057
%51.2 37.572
%45.36 32.428
%40.45 29.682
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100
%38.15 129.878
%35.75 125.804
%61.85 210.562
%56.69 199.477
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.17 9.642
%64.5 9.087
%30.83 4.298
%28.13 3.963
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.03 29.003
%50.28 28.410
%46.97 25.691
%42.51 24.022
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%56.1 320.552
%52.61 312.296
%43.9 250.817
%38.59 229.070
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%55.77 20.934
%52.19 20.121
%44.23 16.599
%39.5 15.231
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100
%60.42 244.574
%57.05 239.603
%39.58 160.203
%35.14 147.576
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,833 | Katılım Oranı: %91.43
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.395,189 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %18.41,250 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.14281 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.0773 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,053 | Katılım Oranı: %90.6
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.125,146 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.791,013 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.69527 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.3693 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6142 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.4229 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,907 | Katılım Oranı: %83.13
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.535,471 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %21.191,515 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.28163 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı