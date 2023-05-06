Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA BURSA ORHANGAZİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
29.003 oy %53.03
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
25.691 oy %46.97
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

63.221

Katılım Oranı

%87.73

Kullanılan Oy

55.463

Geçerli Oy

54.694

Geçersiz Oy

769

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
28.410 oy %50.28
24.022 oy %42.51

BURSA ORHANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 193
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 54.694
%98.61
Geçersiz Oy 769
%1.39
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURSA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%80.81 5.471
%76.39 5.189
%19.19 1.299
%18.4 1.250
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%49.29 38.969
%46.53 38.109
%50.71 40.087
%45.88 37.581
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100
%69.4 40.729
%65.2 39.714
%30.6 17.955
%26.69 16.259
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%70.48 3.183
%65.77 2.945
%29.52 1.333
%26.44 1.184
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
%69.15 126.035
%65.71 123.250
%30.85 56.236
%27.06 50.757
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100
%54.71 17.196
%51.49 16.657
%45.29 14.236
%41.64 13.469
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100
%50.63 28.562
%47.85 27.927
%49.37 27.849
%44.82 26.155
KELES
Açılan Sandık Oranı %100
%73.49 6.237
%69.49 5.968
%26.51 2.250
%24.08 2.068
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100
%58.77 28.151
%55.84 27.503
%41.23 19.749
%36.99 18.217
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.65 30.338
%37.45 29.447
%60.35 46.183
%55.63 43.746
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%54.64 39.057
%51.2 37.572
%45.36 32.428
%40.45 29.682
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100
%38.15 129.878
%35.75 125.804
%61.85 210.562
%56.69 199.477
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.17 9.642
%64.5 9.087
%30.83 4.298
%28.13 3.963
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.03 29.003
%50.28 28.410
%46.97 25.691
%42.51 24.022
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%56.1 320.552
%52.61 312.296
%43.9 250.817
%38.59 229.070
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%55.77 20.934
%52.19 20.121
%44.23 16.599
%39.5 15.231
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100
%60.42 244.574
%57.05 239.603
%39.58 160.203
%35.14 147.576
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 63,161 | Katılım Oranı: %91.09
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.2828,410 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %42.5124,022 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.663,761 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.55313 oy
%100
Seçmen Sayısı: 59,365 | Katılım Oranı: %90.67
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.8327,318 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %36.5919,287 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.594,526 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.42746 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.28675 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.29154 oy
%100
Seçmen Sayısı: 56,496 | Katılım Oranı: %81.34
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.423,996 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.4219,961 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.19983 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı