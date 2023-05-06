ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI

%100
141.965
%86.39
122.649
120.633
2.016
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ÇANKIRI GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.09 2.212
%76.51 2.117
|
%18.91 516
%17.71 490
|
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%85.65 1.558
%82.39 1.516
|
%14.35 261
%13.32 245
|
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.62 7.567
%67.62 7.214
|
%28.38 2.999
%25.41 2.711
|
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.83 3.365
%72.42 3.224
|
%23.17 1.015
%21.23 945
|
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.07 7.573
%74.03 7.225
|
%20.93 2.005
%18.58 1.813
|
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.02 4.376
%82.48 4.257
|
%13.98 711
%12.73 657
|
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%87.09 2.495
%82.7 2.405
|
%12.91 370
%10.76 313
|
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.62 4.612
%75.48 4.424
|
%21.38 1.254
%19.02 1.115
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.61 40.550
%67.31 38.988
|
%27.39 15.300
%23.27 13.477
|
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%90.94 7.619
%88.13 7.276
|
%9.06 759
%8.32 687
|
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.14 5.718
%66.9 5.419
|
%28.86 2.320
%26.14 2.117
|
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%90.32 4.948
%87.14 4.843
|
%9.68 530
%8.91 495