|GENEL TOPLAM
|TÜRKİYE
|YURT DIŞI
|%47.84 25,432,951
|
%48.09
24,724,940
|
%40.61
708,011
|İLLER
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %99.85
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.04 730.274
%50.89 706.780
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.16 97.982
%31.24 99.771
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.16 148.136
%28.87 136.507
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.34 129.693
%65.8 142.021
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%24.62 60.611
%22.4 56.425
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.84 92.811
%38.04 88.091
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.23 1.909.776
%47.32 1.824.023
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.35 926.675
%53.13 890.202
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.68 30.657
%56.15 30.619
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.35 55.833
%46.59 53.371
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.84 449.559
%56.04 432.886
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.2 450.802
%48.67 431.015
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40 51.971
%36.49 48.409
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.06 213.499
%67.57 221.356
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%17.55 8.455
%15.38 7.560
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.53 68.057
%41.26 62.120
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.92 44.885
%32.53 47.195
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.21 82.926
%50.91 88.779
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.33 73.030
%31.03 65.720
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.17 77.496
%40.89 73.601
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.34 927.775
%40.61 859.707
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.09 222.754
%54.58 214.450
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.24 28.040
%20.34 25.065
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.22 122.664
%33.12 117.373
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.99 367.447
%48.36 344.527
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.61 610.078
%71.96 651.793
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.07 73.278
%24.91 66.447
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.9
|
%66.91 185.592
%63.46 179.873
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%29.73 103.607
%28.24 101.764
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%37.95 56.412
%35.69 54.049
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%26.44 110.188
%24.56 105.892
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.41 330.595
%50.39 310.550
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%37.28 414.367
%34.65 396.593
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.31 103.960
%32.92 99.079
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%21.46 16.505
%19.92 15.598
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.11 102.784
%72.32 109.148
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.86 428.258
%48.08 418.709
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.78 63.326
%62.49 64.369
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.33 118.138
%38.23 109.962
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.78 5.120.212
%48.56 4.928.772
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.13 1.998.359
%63.31 1.939.651
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%24.23 150.013
%22.2 140.066
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.28 56.084
%32.05 50.937
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.12 54.533
%30.17 49.647
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.4 76.383
%54.57 78.105
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%30.27 74.804
%26.64 67.390
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.11 285.990
%27.48 252.613
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%30.01 24.580
%27.02 22.853
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.29 61.710
%33.09 58.598
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.42 175.251
%65.02 170.348
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.68 61.401
%38.8 57.984
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.99 569.245
%38.73 528.534
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.01 373.100
%23.92 341.123
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%29.41 110.993
%26.38 101.909
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.04 117.804
%27.11 115.695
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.8 481.622
%46.08 458.205
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.24 274.420
%66.11 289.109
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.27 709.410
%57.18 693.167
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.54 461.644
%62.9 448.925
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.33 101.792
%58.88 108.519
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.46 65.310
%30.64 61.350
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%37.95 81.941
%34.92 77.875
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.79 170.786
%32.45 163.148
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.8 108.743
%30.74 102.070
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%24.14 55.145
%22.03 51.211
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.51 216.128
%27.87 196.777
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.66 302.436
%31.47 281.961
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.14 330.565
%36.08 352.939
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.44 85.992
%56.26 91.352
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.15 55.184
%35.46 51.751
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.3 193.639
%75.85 202.543
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%26.91 106.082
%24.25 97.940
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.33 440.815
%55.44 424.099
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.7 129.769
%31.37 122.560
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.11 162.055
%28.33 151.436
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.81 47.112
%80.26 45.457
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.98 118.815
%45.13 112.365
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.5 308.421
%62.26 334.192
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.58 83.799
%45.42 79.547
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.64 59.098
%21.34 54.485
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.2 174.859
%41.59 164.898
|ÜLKELER
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
YURT DIŞI %99.85
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ABD
Açılan Sandık Oranı %98.33
|
%82.57 45.150
%80.41 41.523
|
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %95.21
|
%32.64 229.390
%32.52 236.127
|
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.71 437
%62.58 393
|
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %81.08
|
%56.29 9.385
%54.47 10.223
|
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %91.07
|
%26.12 15.606
%25.9 15.997
|
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %80
|
%46.41 2.290
%41.92 2.768
|
BAE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.72 5.213
%66.57 4.933
|
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.5 760
%72.85 652
|
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.43 195
%67.97 174
|
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %82.39
|
%25.09 18.045
%24.65 20.943
|
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.38 54.535
%79.04 50.318
|
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.76 727
%43.38 632
|
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.59 138
%70.93 122
|
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.47 1.427
%69.16 1.352
|
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%89.28 1.816
%87.28 1.756
|
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.04 401
%41.35 392
|
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.99 681
%69.31 734
|
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %38.1
|
%39.53 2.153
%39.69 6.156
|
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%94.17 549
%91.53 605
|
FAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.42 128
%38.95 111
|
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %75
|
%70.55 1.677
%72.89 2.447
|
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %95.52
|
%33.43 63.377
%33.63 65.733
|
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %97.82
|
%41.69 59.309
%38.35 56.316
|
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.05 515
%71.96 485
|
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.52 398
|
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.67 678
%63.58 639
|
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %92.12
|
%29.55 42.906
%28.85 41.436
|
IRAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.58 615
%39.47 592
|
İRAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.9 185
%43.09 187
|
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|
%91.2 2.612
%86.74 4.069
|
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.1 3.167
%82.06 2.882
|
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.07 834
%62.9 629
|
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %93.33
|
%53.08 6.920
%53.45 7.244
|
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %91.95
|
%57.18 33.543
%57.6 34.337
|
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.67
|
%74.13 6.881
%73.85 7.474
|
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.48 1.910
%61.69 1.800
|
KANADA
Açılan Sandık Oranı %98.15
|
%80.86 18.322
%79.65 17.106
|
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %75
|
%84.63 683
%79.66 850
|
KATAR
Açılan Sandık Oranı %55.56
|
%38.29 1.350
%33.77 2.261
|
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.18 1.198
%49.34 1.122
|
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%28.66 274
%27.17 429
|
KKTC
Açılan Sandık Oranı %87.94
|
%58.15 41.998
%53.5 43.842
|
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %50
|
%56.9 338
%42.83 454
|
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %50
|
%35.39 568
%32.95 1.015
|
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.72 759
%25.97 541
|
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%89.07 554
%80.86 469
|
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%4.72 151
%4.01 118
|
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %96
|
%39.36 6.284
%38.9 6.004
|
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.94 1.825
%72.74 1.745
|
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.62 916
%52.22 916
|
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.89 175
%44.91 172
|
MALTA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.9 1.225
%73.12 1.189
|
MISIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%21.41 210
%21.82 177
|
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.14 200
%54.96 205
|
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.6 59
%48.84 42
|
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|
%45.77 2.132
%44.41 2.210
|
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.45 739
%40.88 722
|
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%26.09 108
%26.42 102
|
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|
%90.02 2.912
%85.28 4.317
|
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %50
|
%94.65 425
%91.39 785
|
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.67 2.727
%57.77 2.591
|
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|
%54.81 2.210
%54.96 2.650
|
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%88.75 489
%85.86 492
|
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%59.19 499
%48.23 600
|
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.65 302
|
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%30.7 1.735
%25.63 2.543
|
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.55 164
%48.37 163
|
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.52 375
%79.87 381
|
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.24 175
%49.28 171
|
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %75
|
%58.33 175
%59.3 220
|
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%65.56 217
%65.32 420
|
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %100
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%9.63 153
%10.19 140
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YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %100
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%86.01 246
%84.13 265
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YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
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%81.55 1.286
%75.88 1.117