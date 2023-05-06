|GENEL TOPLAM
|TÜRKİYE
|YURT DIŞI
|%52.16 27,725,131
|
%51.91
26,689,664
|
%59.39
1,035,467
|İLLER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %99.85
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.96 621.003
%43.93 610.132
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.84 216.491
%66.2 211.389
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.84 312.452
%63.86 301.938
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.66 68.790
%31.72 68.468
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.38 185.625
%71.53 180.181
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.16 134.428
%56.25 130.248
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.77 1.817.738
%46 1.772.846
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.65 689.259
%39.85 667.720
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.32 22.497
%39.16 21.355
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.65 57.308
%47.68 54.620
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.16 301.709
%38.08 294.124
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.8 412.724
%45.07 399.145
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60 77.963
%56.1 74.428
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.94 100.177
%30.95 101.386
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.45 39.731
%78.86 38.754
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.47 78.219
%49.88 75.103
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.08 95.730
%65.08 94.412
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.79 82.224
%46.45 80.997
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.67 133.670
%60.88 128.951
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.83 97.956
%51.71 93.090
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.66 1.118.511
%51.47 1.089.602
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.91 160.736
%39.49 155.165
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.76 92.593
%72.14 88.908
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.78 225.583
%61.74 218.807
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.01 326.035
%43.88 312.634
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.39 241.916
%26.48 239.827
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.93 187.783
%68.6 182.976
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.9
|
%33.09 91.786
%32.11 91.025
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.27 244.904
%67.18 242.098
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.05 92.243
%59.3 89.811
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.56 306.489
%68.59 295.655
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.59 266.063
%41.81 257.707
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.72 697.194
%59.76 684.050
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.69 190.440
%61.05 183.750
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.54 60.401
%74.42 58.267
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.89 39.754
%24.64 37.188
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.14 430.651
%48.03 418.228
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.22 31.501
%25.29 26.056
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.67 160.927
%53.65 154.331
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.22 4.767.947
%46.68 4.738.680
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.87 978.316
%31.48 964.470
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.77 469.039
%71.88 453.535
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.72 98.521
%59.4 94.396
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.88 105.317
%61.28 100.850
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.6 59.057
%39.39 56.366
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.73 172.280
%65.45 165.570
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.89 604.784
%63.33 582.088
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.99 57.337
%65.55 55.451
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.71 108.346
%59.66 105.648
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%31.58 80.875
%30.47 79.824
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.32 82.464
%54.11 80.871
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.01 754.914
%54.27 740.508
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.99 1.008.416
%68.94 983.270
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.59 266.424
%66.31 256.211
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.96 302.280
%69.39 296.188
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.2 485.424
%47.15 468.849
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.76 146.215
%32.29 141.234
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%39.73 467.668
%37.57 455.498
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.46 232.111
%31.66 225.948
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.67 72.704
%39.12 72.102
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.54 129.867
%62.88 125.889
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.05 133.950
%58.49 130.421
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.21 320.120
%62.16 312.502
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.2 212.942
%62.32 206.929
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.86 173.248
%72.79 169.230
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.49 469.765
%64.75 457.175
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.34 570.063
%62.02 555.696
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.86 610.116
%62 606.584
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.56 69.113
%41.55 67.465
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.85 89.454
%58.52 85.405
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.7 60.133
%21.43 57.228
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.09 288.136
%69.4 280.294
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.67 302.233
%39.02 298.503
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.3 255.247
%63.19 246.880
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.89 358.916
%65.32 349.217
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%17.19 9.778
%16.2 9.178
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.02 123.777
%47.6 118.509
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.5 193.036
%35.61 191.106
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.42 85.212
%47.74 83.608
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.36 190.924
%72.7 185.629
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.8 211.991
%51.89 205.720
|ÜLKELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
YURT DIŞI %99.85
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ABD
Açılan Sandık Oranı %98.33
|
%17.43 9.528
%16.2 8.364
|
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %95.21
|
%67.36 473.297
%65.49 475.593
|
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.29 228
%32.48 204
|
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %81.08
|
%43.71 7.287
%42.65 8.004
|
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %91.07
|
%73.88 44.132
%71.96 44.455
|
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %80
|
%53.59 2.644
%49.42 3.263
|
BAE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.28 2.842
%30.08 2.229
|
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.5 303
%24.25 217
|
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.57 67
%24.61 63
|
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %82.39
|
%74.91 53.888
%72.31 61.435
|
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%19.62 13.315
%18.25 11.619
|
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.24 764
%45.92 669
|
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.41 47
%23.26 40
|
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.53 542
%24.3 475
|
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%10.72 218
%7.7 155
|
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.96 576
%54.64 518
|
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.01 265
%24.08 255
|
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %38.1
|
%60.47 3.293
%58.22 9.030
|
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%5.83 34
%3.78 25
|
FAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.58 181
%57.19 163
|
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %75
|
%29.45 700
%23.18 778
|
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %95.52
|
%66.57 126.212
%64.76 126.572
|
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %97.82
|
%58.31 82.968
%54.86 80.560
|
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%26.95 190
%24.04 162
|
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%17.27 91
|
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.33 339
%31.34 315
|
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %92.12
|
%70.45 102.274
%68.41 98.265
|
IRAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.42 864
%55.13 827
|
İRAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.1 227
%52.76 229
|
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|
%8.8 252
%7.53 353
|
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.9 1.287
%16.09 565
|
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.93 292
%25 250
|
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %93.33
|
%46.92 6.118
%44.22 5.993
|
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %91.95
|
%42.82 25.114
%40.33 24.045
|
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.67
|
%25.87 2.401
%23.95 2.424
|
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.52 1.099
%33.1 966
|
KANADA
Açılan Sandık Oranı %98.15
|
%19.14 4.338
%17.65 3.791
|
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %75
|
%15.37 124
%12.93 138
|
KATAR
Açılan Sandık Oranı %55.56
|
%61.71 2.176
%61.8 4.138
|
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.82 1.098
%43.1 980
|
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%71.34 682
%65.36 1.032
|
KKTC
Açılan Sandık Oranı %87.94
|
%41.85 30.226
%39.41 32.295
|
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %50
|
%43.1 256
%48.77 517
|
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %50
|
%64.61 1.037
%65.16 2.007
|
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.28 1.492
%55.54 1.157
|
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%10.93 68
%11.72 68
|
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%95.28 3.045
%95.44 2.805
|
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %96
|
%60.64 9.681
%59.19 9.137
|
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.06 547
%20.68 496
|
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.38 761
%38.83 681
|
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.11 233
%50.91 195
|
MALTA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.1 368
%21.22 345
|
MISIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.59 771
%76.2 618
|
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.86 150
%40.21 150
|
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.4 40
%44.19 38
|
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|
%54.23 2.526
%52.45 2.610
|
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.55 1.002
%52.6 929
|
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.91 306
%67.62 261
|
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|
%9.98 323
%8.61 436
|
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %50
|
%5.35 24
%4.42 38
|
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.33 1.843
%37.81 1.696
|
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|
%45.19 1.822
%37.68 1.817
|
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%11.25 62
%10.65 61
|
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%40.81 344
%45.42 565
|
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%15.1 58
|
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%69.3 3.917
%73.61 7.304
|
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.45 167
%44.81 151
|
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %100
|
%18.48 85
%13.21 63
|
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.76 160
%43.52 151
|
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %75
|
%41.67 125
%35.31 131
|
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%34.44 114
%30.79 198
|
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%90.37 1.435
%88.65 1.218
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YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %100
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%13.99 40
%13.97 44
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YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
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%18.45 291
%16.98 250